Ümraniye’de milyonluk vurgun: 2 kilo altın ve 60 bin Euro çaldılar!

Ümraniye'de Milyonluk Vurgun: 2 Kilo Altın Çalan Çete Çökertildi

Ümraniye Esenevler Mahallesi'nde 14 Nisan'da meydana gelen olayda, M.B.'ye ait otomobilden piyasa değeri milyonları bulan 2 kilogram altın ve 60 bin Euro çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, profesyonelce planlanmış hırsızlık ağını deşifre etti.

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Otoparkın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet kasklı bir şüphelinin binaya girdiği ve otomobilin kapısını saniyeler içinde açarak değerli eşyaları çaldığı görüldü. Şüphelinin, çaldıklarını az ileride bekleyen bir otomobildeki suç ortaklarına teslim ettiği, bu ekibin ise paraları dikkat çekmemek için yolda başka bir otomobile aktardığı saptandı.

4 Şüpheli Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Polis ekiplerinin Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen ve suçlamaları kabul etmeyen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.