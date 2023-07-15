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Samsun Atakum'da kabus gibi gün: Boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu

Samsun Atakum'da kabus gibi gün: Boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarıldı, biri kayboldu
15.07.2023 19:56 - Son Güncelleme: 15.07.2023 20:04

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Samsun Atakum İlçesi'nde serinlemek için denize giren 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İkisi kardeş, ikisi de ikiz olan çocuklardan birini arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaşam Videoları

Olay, Atakum ilçesi Golf Kulübü mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde yaşayan Osman Topçu (44), çocukları Elifnur (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz olan yeğenleri Ahmet (10) ve İncilay Altundal'ı (10) Golf Kulübü arkasına denize götürdü. Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.

Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu ve İncilay Altundal'ı sağ olarak kurtardı, Elifnur Topçu'yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elifnur Topçu ve İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İncilay Altundal ve Elifnur Topçu sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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