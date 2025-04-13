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Ankara’da otoyolda feci kaza: 1 ölü!
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Ankara’da otoyolda feci kaza: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:38:03

Akyurt ilçesi Cankurtaran mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, takla atan araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Akyurt ilçesi İstanbul-Ankara Otoyolu Cankurtaran mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul istikametinde seyreden bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçta sıkışan A.K. isimli sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerin ardından kazanın etkisiyle sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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