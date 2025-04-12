Adana’da borç davası darpla sonuçlandı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 22:39:12 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:39:20

Adana'da 2019 yılında tanıştığı eski sevgilisi S.D.'ye ailesinin ihtiyacı için 470 bin TL borç veren Seçkin Kahya (46), borcun ödenmemesi üzerine dava açtı. Dava sürecinde, eski sevgilisinin babası E.D. tarafından tehdit mesajları almaya başlayan Kahya, yurt dışındaki işinden izin alarak Türkiye'ye döndü.

4 Şubat'ta ülkeye dönen Kahya, S.D. ve babası E.D. hakkında 'tehdit ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak tehditler devam etti ve baba E.D., Kahya'nın annesi ve kız kardeşinin yaşadığı eve giderek hakaretlerde bulundu. Bu olayların ardından, Kahya bir restoranda yemek yerken eski sevgilisinin babası E.D., amcası A.D. ve onun çocukları tarafından darbedildi. Yaralanan Kahya, hastaneye kaldırılarak darp raporu aldı ve yeniden suç duyurusunda bulundu.

Yaşadığı olayla ilgili açıklama yapan Kahya, "Darp raporlarımı aldım ve yeniden şikayetçi oldum. Ancak şahıslar hâlâ serbestçe dolaşıyor, aileme tehditler savuruyorlar. Ailemi evden uzaklaştırmak zorunda kaldım. Can güvenliğim yok, yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.