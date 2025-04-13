Antalya’da feci motosiklet kazası: 1 ölü! CHP’li meclis üyesi tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 19:14:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:21:15

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, S.E. yönetimindeki 07 GH 802 plakalı kamyon, 16 yaşındaki Fehmi Ölmez'in kullandığı 07 BIB 811 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kaldırıma çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fehmi Ölmez'i ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü S.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Fehmi Ölmez'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya sebep olan kamyon sürücüsü S.E.'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aksu Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi. S.E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.