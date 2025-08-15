Eski milletvekili Ali Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti

🚗 Yaya Geçidinde Kaza

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya'dan Fethiye yönüne ilerleyen V.K. yönetimindeki 07 YRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan eski AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.

⚠️ Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Evli ve 3 çocuk babası olan 76 yaşındaki Ali Boğa, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boğa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

👮 Sürücü Gözaltında

Kaza sonrası otomobil sürücüsü V.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.