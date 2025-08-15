PODCAST CANLI YAYIN

Eski milletvekili Ali Boğa trafik kazasında hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı eski AK Parti Milletvekili Ali Boğa, olay yerinde hayatını kaybetti.

🚗 Yaya Geçidinde Kaza
Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya'dan Fethiye yönüne ilerleyen V.K. yönetimindeki 07 YRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan eski AK Parti 24. Dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.

⚠️ Olay Yerinde Hayatını Kaybetti
Evli ve 3 çocuk babası olan 76 yaşındaki Ali Boğa, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boğa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

👮 Sürücü Gözaltında
Kaza sonrası otomobil sürücüsü V.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

