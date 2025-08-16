PODCAST CANLI YAYIN

Adana’da sulama kanalında dehşet: Kimliği belirsiz ceset bulundu

Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde sulama kanalında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana'da sulama kanalında kimliği belirsiz bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen bir erkek cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince kanaldan çıkarılan cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

