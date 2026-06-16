Lüks AVM'de iş insanına silahlı saldırı kamerada!

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 15:59

İstanbul Sarıyer'deki lüks bir AVM'de İranlı iş insanına yönelik düzenlenen silahlı saldırının ardından soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Yakalanan 16 yaşındaki şüpheli, saldırı talimatını Telegram'daki bir "infaz grubu" üzerinden aldığını ve hedefi vurması karşılığında 200 bin lira teklif edildiğini öne sürdü.

LÜKS AVM'DE SUİKAST GİRİŞİMİ



Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, olay, 13 Haziran günü Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafeteryada arkadaşlarıyla oturan 35 yaşındaki İran asıllı iş insanı B.A., yanına yaklaşan bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Müşterilerin yoğun olduğu saatte patlayan silah sesleri üzerine lüks mekanda can pazarı yaşanırken, görenler gözlerine inanamadı. Bacağından vurulan iş insanı kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kalabalığın arasına karışarak izini kaybettirmeye çalıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı B.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TETİKÇİYE KISKIVRAK YAKALAMA

Saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalamak için Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus timleri geniş çaplı bir operasyon başlattı.

ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

AVM çevresini abluka altına alan ekipler, 16 yaşındaki şüpheli E.T.'yi kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Genç tetikçinin üzerinde yapılan aramada suikastta kullandığı silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan İranlı iş insanının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"TELEGRAM'DA YER ALAN 'İNFAZ GRUBU' İSİMLİ BİR KANALA KATILDIM"

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylar, suç dünyasının ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Emniyette sorgulanan 16 yaşındaki E.T., öyle bir şey yaptı ki duyanların kanı dondu. Suçunu itiraf eden çocuk tetikçi, suikast talimatını nasıl aldığını tek tek anlattı. Çocuk tetikçinin kan donduran ifadesi ise ortaya çıktı:

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'da yer alan 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldım. Burada kendisini tanıtmayan kişiler benimle yurt dışı numaraları üzerinden iletişime geçti. İstanbul'da birini vurmam karşılığında bana tam 200 bin lira teklif ettiler. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim.

KONUM VE PLAKA BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Genç şüphelinin ifadelerine göre, dijital suç şebekesi hedef aldıkları İranlı iş insanını adım adım takip etti. Kimliği belirsiz azmettiriciler, 16 yaşındaki E.T.'ye hedef kişinin fotoğraflarını, bindiği lüks aracın plakasını ve anlık konum bilgilerini Telegram üzerinden gönderdi.

TETİKÇİYE KAÇIŞ ROTALARI HAZIRLANDI

Korkunç planda tetikçinin olay yerinden kaçması için de her detayın düşünüldüğü ortaya çıktı. Saldırının ardından kendisini AVM yakınlarında bir korsan taksinin bekleyeceğini söyleyen E.T., "Taksiye binecektim ve vaat edilen 200 bin lirayı bana elden teslim edeceklerdi ama polisler izin vermedi" dedi. İstanbul Emniyeti, tetikçinin arkasındaki gizemli azmettiricileri, yurt dışı bağlantılarını ve saldırının altında yatan gerçek nedeni ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturmasını derinleştirerek sürdürüyor.