Kayseri'de damperi açılan kamyon köprüye çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 14:40

Kayseri, öğle saatlerinde çevre yolunda meydana gelen ve bir ocağı söndüren feci bir kamyon kazasıyla sarsıldı. Oymaağaç Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir kamyonun damperinin aniden açılması katliam gibi bir kazaya yol açtı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve bölge polisi kazanın teknik nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Damper Açılınca Kaçamadı: Köprüye Ok Gibi Saplandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 62 yaşındaki A.D. idaresindeki 38 LU 253 plakalı kamyonun başına geldi. Sürücüsünün seyir halindeyken fark edemediği iddia edilen kamyon damperi aniden yukarı doğru açıldı.

Açık damperle yoluna devam eden dev araç, yol üzerinde bulunan beton köprüye büyük bir gürültüyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden kamyon, yola savrularak yan yattı.

Sağlık Ekipleri Acı Haberi Verdi

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza mahallinde kamyon sürücüsü A.D. üzerinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz adamın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri kaza bölgesinde yeni bir kaza yaşanmaması adına çevre yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yapılan adli incelemelerin ardından sürücü A.D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere hastane morguna kaldırıldı.