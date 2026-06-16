Kocaeli'de feci olay: Denize giren 17 yaşındaki Ali S. kurtarılamadı

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 22:41

Kıyıdan uzaklaşıp çırpınmaya başladılar

Acı olay, akşam saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde bulunan halk plajında meydana geldi. Sahile gelen Ali S. ile kardeşi T.S. serinlemek için denize girdi. Bir süre suda yüzen iki kardeş, dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Akıntıya kapılan ve dengelerini kaybeden kardeşler, denizin ortasında çırpınarak gözden kayboldu.

Ekipler ve cankurtaranlar seferber oldu

İki gencin suyun üzerinde yaşam mücadelesi verdiğini fark eden plajdaki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye süratle Sahil Güvenlik, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada plajda görevli cankurtaranlar da hemen denize atlayarak kardeşlere müdahale etmek için dalgalarla mücadele etti.

17 yaşındaki genç kurtarılamadı

Ekipler ve cankurtaranların yoğun uğraşları neticesinde iki kardeş sudan çıkarılarak sahile getirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, 17 yaşındaki Ali S.'nin boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sırasında çok fazla su yuttuğu tespit edilen 14 yaşındaki küçük kardeş T.S. ise ambulansla en yakın hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden Ali S.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemelerinin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.