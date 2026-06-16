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Yolcu minibüsü sıvı yağ yüklü tankere çarptı: 16 yaralı!

Yolcu minibüsü sıvı yağ yüklü tankere çarptı: 16 yaralı!

Edirne Keşan-Gelibolu kara yolunda yolcu minibüsü sıvı yağ yüklü tankere arkadan çarptı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada 16 kişi yaralandı. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcu minibüsü ile tırın karıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Edirne'de yolcu minibüsü sıvı yağ yüklü tankere çarptı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

MİNİBÜS DORSENİN ALTINA GİRDİ

Kaza, Keşan-Gelibolu kara yolunda İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan yönünden Gelibolu istikametine seyreden S.Ü. yönetimindeki yolcu minibüsü, aynı yönde ilerleyen B.C. idaresindeki sıvı yağ yüklü tıra bağlı dorsenin arkasına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü, tır sürücüsü ve minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan ve çevre ilçelerden yönlendirilen çok sayıda ambulansla yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

KAYMAKAM MERCAN'DAN ZİYARET

Kazanın ardından Keşan Kaymakamı Aziz Mercan hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Başhekim Op. Dr. Recep Vural'dan yaralıların son durumuna ilişkin bilgi alan Mercan, yaralılar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kaymakam, ekiplerin gerekli tüm müdahaleleri gerçekleştirdiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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