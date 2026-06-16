Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 18:41 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 18:52

4 yaşındaki Halil Süveyli, karşıya geçmek istediği sırada önce Ali A. yönetimindeki 01 MC 0699 plakalı kamyonetin çarpmasıyla yola savruldu. Hemen ardından arkadan gelen Hacı Y. idaresindeki 80 AFB 674 plakalı minibüs talihsiz çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk için zamanla yarış başladı.

Biri Kaçtı, Diğeri Hastaneye Yetiştirdi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların uyarısıyla durumu fark eden kamyonet sürücüsünün, aracını durdurup olay yerinden yaya olarak kaçtığı öne sürüldü. Minibüs sürücüsü ise büyük bir soğukkanlılıkla ağır yaralı çocuğu kucağına alarak minibüsüne bindirdi ve hızla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Saklandığı Adreste Yakalandı

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen talihsiz Halil kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı bir çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan kamyonet sürücüsü Ali A.'yı saklandığı adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çocuğu hastaneye yetiştiren minibüs sürücüsü Hacı Y. de ölüm haberinin ardından prosedür gereği gözaltına alındı.

Bölge Esnafı İsyan Etti: "Sürekli Kazalar Yaşanıyor"

Kazanın yaşandığı bölgede esnaflık yapan Mehmet Can, yaşanan dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: "2 çocuk karşıya geçerken yeşil ışık yandı. İki araç birden çocuğun üzerinden geçti. Sürücüler durumu sonradan fark etti. İkinci araçtaki sürücü çocuğu hastaneye yetiştirdi ancak burada sürekli bu tarz kazalar yaşanıyor, önlem alınmalı."

Hayatını kaybeden küçük Halil'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.