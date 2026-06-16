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Kocaeli Darıca'da feci kaza kamerada: Çetin Uzunoğlu vefat etti!

Kocaeli Darıca'da feci kaza kamerada: Çetin Uzunoğlu vefat etti!

Kocaeli Darıca Tuzla Caddesi'nde feci kaza... Oto tamircisi Çetin Uzunoğlu, kendi emekleriyle toplayıp onardığı araçla can verdi. İşte yürek yakan kaza anı görüntüsü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün meydana gelen feci trafik kazasından kahreden bir hikaye çıktı. Tuzla Caddesi üzerinde seyir halinde olan 55 yaşındaki Çetin Uzunoğlu idaresindeki 20 F 8468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, karşı şeride geçerek M.G.B. (38) yönetimindeki 34 PRD 488 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Savaş Alanına Döndü: 3 Yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Çetin Uzunoğlu ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan A.C. (22) ve M.C. (19) yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastaneden Acı Haber Geldi

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Çetin Uzunoğlu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi. Talihsiz adam, doktorların sabah saatlerine kadar süren tüm tıbbi müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kendi Topladığı Araç Son Yolculuğu Oldu

Hayatını kaybeden Çetin Uzunoğlu'nun ilçede otomotiv onarım ve bakım merkezi işlettiği, tam bir oto tamir ustası olduğu öğrenildi. Kazanın ardından ortaya çıkan en acı detay ise, Uzunoğlu'nun kaza yaptığı otomobili hurdaydan alıp kendi emekleriyle, parça parça toplayarak onarmış olması oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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