Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 23:37

Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü

Feci kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ile Birecik ilçesi arasında yer alan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Baran Y. idaresindeki otomobil ile Duygu A.'nın kullandığı otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, bölge tam anlamıyla can pazarına döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrollerde, araçlarda bulunan Hasan Ataş ile Ayşe Ataş'ın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi.

"Öldürün beni" diye bağırdı

Korkunç kazada sürücüler Baran Y. ve Duygu A. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan İran uyruklu Zohreh A., Bediha Y., Melisa Y. ve Canan A. yaralandı. Ekipler gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Bu sırada yaralı arkadaşlarına yardım etmeye çalışan ve geçirdiği kazanın etkisiyle ağır bir şok yaşayan kadın sürücü Duygu A., çevresindekilere defalarca "Öldürün beni" diye bağırarak feryat etti. O anlar çevredekilerin hafızasına kazındı.

Kaymakam olay yerine gitti

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kaza nedeniyle Suruç-Birecik yolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine giden Suruç Kaymakamı Adem Balkanoğlu, yetkililerden kazanın oluş şekli ve yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.