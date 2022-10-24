Haberler Yaşam Videoları Adana'da parkta tartışan kuzenler kendilerini uyaran genci bıçakladı

Adana'da parkta tartışan kuzenler kendilerini uyaran genci bıçakladı

Adana'da parkta tartışan kuzenler kendilerini uyaran genci bıçakladı
24.10.2022 10:41 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:41

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:39
İşçi servisi ile pancar yüklü...
Yaşam 00:47
Van’da 6 organizatör...
Yaşam 01:27
Kur'an-ı Kerim'i ne...
Yaşam 00:49
Trafik ışıklarında hayatının...
Yaşam 00:26
Kamyonet kasasına asılan...
Yaşam 00:50
Jandarma'dan yabani hayvan...
Yaşam 01:54
Uyumak için aracını yol...
Yaşam 01:10
Karısını bıçakladı komşunun...
Yaşam 00:54
Mika Can Raun’dan Türk...
Yaşam 01:39
Eyüpsultan’da tramvay ve...
Yaşam 01:04
E-5'i trafiğe kapatan kaza!
Yaşam 00:18
Arda Turan'ın annesi hakkında...

Adana’da parkta otururken içki içip bağırdıkları için kendilerini uyaran genci bıçakla yaraladıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay, 16 Ekim Pazar günü saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Heykelli Park’ta meydana geldi. Veysel Karadaş (19) ile kuzeni M.K. (17), parka gidip içki içmeye başladı. Bu sırada tartışan iki kuzen, birbirlerine bağırdı. Sesten rahatsız olan parktaki Müslüm Olcay (31), Karadaş ile kuzenini uyardı. Bunun üzerine M.K., kuzeni Veysel Karadaş’ın cebindeki bıçağı alıp, Olcay’ı karnından ve başından bıçakla yaraladı. Olcay kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin caddede koştuğu anlar bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA