Adana'da parkta tartışan kuzenler kendilerini uyaran genci bıçakladı

Adana’da parkta otururken içki içip bağırdıkları için kendilerini uyaran genci bıçakla yaraladıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay, 16 Ekim Pazar günü saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Heykelli Park’ta meydana geldi. Veysel Karadaş (19) ile kuzeni M.K. (17), parka gidip içki içmeye başladı. Bu sırada tartışan iki kuzen, birbirlerine bağırdı. Sesten rahatsız olan parktaki Müslüm Olcay (31), Karadaş ile kuzenini uyardı. Bunun üzerine M.K., kuzeni Veysel Karadaş’ın cebindeki bıçağı alıp, Olcay’ı karnından ve başından bıçakla yaraladı. Olcay kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin caddede koştuğu anlar bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.