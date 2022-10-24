Haberler Yaşam Videoları Gaziantep'te konvoy oluşturarak trafikte tehlike saçan 30 araca ceza

Gaziantep'te konvoy oluşturarak trafikte tehlike saçan 30 araca ceza

Gaziantep'te konvoy oluşturarak trafikte tehlike saçan 30 araca ceza
24.10.2022 16:44 - Son Güncelleme: 24.10.2022 16:45

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:47
Van’da 6 organizatör...
Yaşam 01:55
Arkadaşları düğüne "Acı...
Yaşam 00:50
Jandarma'dan yabani hayvan...
Yaşam 01:37
TIR ve otomobilin çarpışması...
Yaşam 02:11
Karton bardak imalatı yapılan...
Yaşam 00:34
Bataklığa saplanan ineği...
Yaşam 00:54
Mika Can Raun’dan Türk...
Yaşam 01:39
Eyüpsultan’da tramvay ve...
Yaşam 00:18
Arda Turan'ın annesi hakkında...
Yaşam 02:53
Şarkı isteyen müşteriye meydan...
Yaşam 01:22
Yıldırımın üstüne düştüğü 78...
Yaşam 03:50
Alibeyköy Cep Otogarı’ndaki...

Gaziantep'te düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 30 araca cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara yönelik denetim yaptı. Kentin işlek cadde ve sokaklarında yapılan denetimler neticesinde düğün ve benzeri gerekçelerle konvoy yaparak araç ve yaya trafiğini tehlikeye düşüren 30 araca da cezai işlem uygulandı. Kentte söz konusu denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA