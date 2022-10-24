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Balıkçının ağına 1.90 boyunda 75 kiloluk dev yayın balığı takıldı

Balıkçının ağına 1.90 boyunda 75 kiloluk dev yayın balığı takıldı
24.10.2022 10:29 - Son Güncelleme: 24.10.2022 10:33

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı’nın ağına 1.90 boyunda 75 kiloluk yayın balığı takıldı. Dev balığı dükkânın önüne asarak satışa çıkaran Dağlı, balığı arkadaşlarıyla tekneye çıkarırken zorlandıklarını söyledi. Düziçi ilçesinde yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Ali Dağlı, akşam saatlerinde Aslantaş Barajı’na attığı ağını sabah saatlerinde çekmeye gitti. Çekilen ağın çok ağır olduğunu fark eden Dağlı, dev yayın balığını görünce şaşkınlık geçirdi. Arkadaşlarının yardımıyla balığı güçlükle tekneye çıkaran Ali Dağlı daha sonra balığı dükkanına getirerek satışa çıkardı. Dükkanının önüne astığı 1.90 boyunda yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını gören çevredeki vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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