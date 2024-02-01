▶️ YKS başvuruları başladı! YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS 2024 sınav ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru süreci 1 Şubat itibariyle başladı. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

Sadece TYT'ye girecek adaylar 295,00 TL,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 590,00 TL,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 885,00 TL yatıracaklardır.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

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2024 BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2024-YKS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2024 BAŞVURU KILAVUZU

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olacak.

Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olduktan sonra MEB e-Okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyorsa bir başvuru merkezine gitmeksizin 2024-YKS başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.