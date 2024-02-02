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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024, 00:28 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024, 00:47

▶️ İzmir Gaziemir taksici videosu infial yarattı! Görüntüdeki taksici öldü mü? Acı haber geldi! Taksici Oğuz Erge yaşamını yitirdi!

İzmir Gaziemir'de kan donduran bir vahşet yaşandı.Taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahla vuruldu. Araç içi kamerasının saniye saniye çektiği olayda taksi şoförü saldırıya uğramadan önce "İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırganın ise "Hastayım ondan takıyorum abi" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti. Daha sonrasında cani saldırganın yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdiği ortaya çıktı. Öte yandan saldırgan tutuklanırken, Bakan Koca taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmirde taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir'de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

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