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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:08 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 22:16

▶️ Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin bıçaklanarak öldürüldü!

Son dakika haberi! Filozof Ramazan olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te kendi çay ocağında ölü bulundu. Olay eczacı komşusunun ihbarı üzerine ortaya çıktı. Savcılık, bıçakla öldürülen Ramazan Pişkin'in ölümünü aydınlatmak amacıyla soruşturma başlattı. Polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın şahidi olan komşunun ifadesi ortaya çıkarken katilin kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattığı belirlendi. Öte yandan Pişkin akrabası cenazenin nereden kaldırılacağını açıkladı.

Pişkin ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Pişkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Pişkin'in, Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla tanındığı, kentteki vatandaşlara İslam'ı anlattığı ve yakın zamanda İstanbul'a gelerek çay ocağı açtığı öğrenildi.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan Pişkin, saat 13.50 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi 88 numaralı adreste bulunan ve kendisinin işlettiği çay ocağında, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır. Göğüs bölgesinden 3 bıçak yarası alan ve 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Pişkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Pişkin'i öldüren şahsın kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmektedir."

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