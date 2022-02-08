Müge Anlı'da aranan Müzeyyen Yöndem için şok iddia

Müge Anlı'da aranan Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa için JASAT devrede! Müge Anlı canlı yayınında bugün 13 yıldır hiçbir haber alınamayan anne - oğulla ilgili ekipler harekete geçti. Müge Anlı son dakika Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa bilgisini aktardı, ardından gizli tanığın sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi. Şüpheli kayıpla ilgili cinayet şüphesi gündeme gelirken, gizli tanığın komşu Gülçeren hakkındaki, "Tehdit amaçlı Müzeyyen'in uygunsuz görüntülerini çekmiş" sözleri dikkat çekti. İşte 2009 yılında arkadaşını görmek için evinden çıkan anne ve oğlu sır kaybında son durum...