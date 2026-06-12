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Var Mısın Yok Musun'da Erdi'nin mücadele dolu hayatı

Var Mısın Yok Musun'da Erdi'nin mücadele dolu hayatı

Ekranların sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun’a katılan kasap Erdi Akkuş, çocuk yaşta geçirdiği ve iç organlarının iflas etme noktasına geldiği ağır bıçak kazasını ve komada geçen yaşam mücadelesini anlattı. Çocukluğundan beri baba mesleği olan kasaplığı sürdüren Akkuş, ölümden döndüğü o günden sonra hayata bakışının tamamen değiştiğini belirterek, yakın zamanda kaybettiği babası ve sırdaşı olan babasına vedasını duygusal sözlerle dile getirdi.

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Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Televizyon

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