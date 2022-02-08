Müge Anlı'da aranan Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa için JASAT devrede! Gizli tanık konuştu: "Fasulyelerin içinde uygunsuz görüntülerini çekmiş"
Müge Anlı'da aranan Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa için JASAT devrede! Müge Anlı canlı yayınında bugün 13 yıldır hiçbir haber alınamayan anne - oğulla ilgili ekipler harekete geçti. Müge Anlı son dakika Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa bilgisini aktardı, ardından gizli tanığın sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi. Şüpheli kayıpla ilgili cinayet şüphesi gündeme gelirken, gizli tanığın komşu Gülçeren hakkındaki, "Tehdit amaçlı Müzeyyen'in uygunsuz görüntülerini çekmiş" sözleri dikkat çekti. İşte 2009 yılında arkadaşını görmek için evinden çıkan anne ve oğlu sır kaybında son durum...
08.02.2022 11:51
- Son Güncelleme: 08.02.2022 12:16
"FASULYELERİN İÇİNDE UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞ"
Müge Anlı'da aranan Müzeyyen Yöndem ve oğlu Vefa için JASAT devrede! Gizli tanık konuştu, iddialar şoke etti.
Müge Anlı ile Tatlı Ser programına 2009 yılında yaşanan bir olay damga vurdu. Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı.
Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan talihsiz kadının kızı Merve Yöndem, 13 yıldır haber alamadığı annesi kardeşi Vefa Yöndem'i aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şüpheli kaybın ardından cinayet şüphesi gündeme geldi.