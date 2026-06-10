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A.B.İ. nefes kesen sezon finali! (18. Bölüm Fragmanı)

A.B.İ. nefes kesen sezon finali! (18. Bölüm Fragmanı)

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. 18. bölümüyle %5,18 izlenme oranı alarak bir kez daha gün birincisi olurken; Melek'in öz anne ve babasının Mahinur ile Sinan olduğunu öğrendi.

'A.B.İ.' Reytinglerde Zirvede: Melek Büyük Sırrı Öğrendi!

Ekranların sevilen yapımı, yayınlanan son bölümüyle %5,18 izlenme oranı (rating) alarak bir kez daha gün birincisi oldu ve Salı gecesinin lideri olduğunu kanıtladı. Sokakların sert gerçekleri ile derin aile bağlarını harmanlayan dizi, hem sosyal medyada hem de reyting listelerinde fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Melek'in Hayatını Altüst Eden Gerçek!

Dizinin bu haftaki bölümüne, ekran başındakileri gözyaşlarına boğan ve hikayenin tüm seyrini değiştiren dev itiraf damga vurdu. Uzun süredir geçmişinin izini süren Melek, hayatının en büyük şokunu yaşadı: Büyük Sır Çözüldü: Melek, yıllardır kendisinden saklanan gerçeğe ulaştı ve öz anne ile babasının Mahinur ve Sinan olduğunu öğrendi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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