"Altı Üstü İstanbul" 15 Haziran pazartesi atv’de başlıyor!

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 16:22

İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Emir, hayallerine ulaşmak için arkadaşlarıyla birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençler, hayatlarını değiştirecek kararlarla yüzleşiyor.

Dostluk, Aşk ve İhanet Bir Arada

Dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği hikâyede herkes kendi yolunu çizdiğini düşünse de, alınan her kararın başka hayatlara dokunduğu ortaya çıkıyor. Güçlü karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.