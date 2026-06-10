"Altı Üstü İstanbul" 15 Haziran pazartesi atv’de başlıyor!
İstanbul’un kenar mahallesinde yaşayan Emir’in ve arkadaşlarının hayallerine ulaşmak için verdiği mücadeleyi konu alan "Altı Üstü İstanbul", 15 Haziran Pazartesi günü atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençlerin hikâyesini ekrana taşıyan dizi; dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği ve geri dönüşü olmayan kararların alındığı sürükleyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.
İstanbul'un kenar mahallesinde yaşayan Emir, hayallerine ulaşmak için arkadaşlarıyla birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Güç, para ve ihanetin gölgesinde yolları kesişen gençler, hayatlarını değiştirecek kararlarla yüzleşiyor.
Dostluk, Aşk ve İhanet Bir Arada
Dostlukların sınandığı, aşkların yön değiştirdiği hikâyede herkes kendi yolunu çizdiğini düşünse de, alınan her kararın başka hayatlara dokunduğu ortaya çıkıyor. Güçlü karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken "Altı Üstü İstanbul", yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon