Batuhan Yiğit son dakika! Hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! 30 Aralık'ta evden ayrılan 23 yaşındaki genç hemşire Batuhan Yiğit Pamukkale'ye bağlı Aktepe Mahallesinde ki ormanlık alanda abisi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. İlk olarak cinayet diye düşünüldüğünü sonra Batuhan'ın çantasından 3 sayfalık bir intihar mektubu ve kesici alet bulunduğunu öğrenildi. Müge Anlı, rahmet dileyerek Batuhan'ın İstanbul'a tayini çıktığı mutsuz olduğunu, uzun zamandır hayatına son vermeyi düşündüğünü yazdığından söz etti. İşte detaylar...