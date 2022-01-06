Haberler Televizyon Videoları Batuhan Yiğit son dakika! Hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! Müge Anlı'da aranan Batuhan Yiğit boğazı kesik halde ormanda ölü bulundu!

Batuhan Yiğit son dakika! Hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! Müge Anlı'da aranan Batuhan Yiğit boğazı kesik halde ormanda ölü bulundu!

Batuhan Yiğit son dakika! Hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! Müge Anlı'da aranan Batuhan Yiğit boğazı kesik halde ormanda ölü bulundu!
06.01.2022 11:07

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Batuhan Yiğit son dakika! Hemşire Batuhan Yiğit'ten acı haber! 30 Aralık'ta evden ayrılan 23 yaşındaki genç hemşire Batuhan Yiğit Pamukkale'ye bağlı Aktepe Mahallesinde ki ormanlık alanda abisi tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. İlk olarak cinayet diye düşünüldüğünü sonra Batuhan'ın çantasından 3 sayfalık bir intihar mektubu ve kesici alet bulunduğunu öğrenildi. Müge Anlı, rahmet dileyerek Batuhan'ın İstanbul'a tayini çıktığı mutsuz olduğunu, uzun zamandır hayatına son vermeyi düşündüğünü yazdığından söz etti. İşte detaylar...

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Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in kaybının 7. gününde acı haber geldi. 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı Yiğit. Kendisine hiçbir şekilde ulaşılamayan gencin ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı bugün Atv canlı yayını, Hemşire Batuhan Yiğit son dakika haberi ile açtı. Müge Anlı, Batuhan Yiğit'in 3 sayfalık intihar mektubu ve elinde de bir kesici alet ile ormanlık alandaki derede ölü bulunduğu bilgisini verdi. Yiğit'in arkadaşları ise bu durumun şüpheli olduğunu savundu.

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