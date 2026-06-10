CANLI YAYIN
Geri
ATV'nin yeni sezon dizisi 'Mercan Köşk'ten ilk tanıtım geldi!

ATV'nin yeni sezon dizisi 'Mercan Köşk'ten ilk tanıtım geldi!

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı projesi 'Mercan Köşk'ün ilk tanıtımı yayınlandı; çekimleri Mersin Tarsus'un büyüleyici atmosferinde yapılan, Yahya Samancı'nın yönettiği ve müziklerini Toygar Işıklı'nın üstlendiği dizi, sırlar ve büyük hesaplaşmalarla dolu hikayesiyle Eylül'de ekranlarda fırtınalar estirecek.

Yeni Sezonun En İddialı Yapımı: 'Mercan Köşk'ün İlk Tanıtımı Nefes Kesti!

ATV'nin yeni sezondaki en güvendiği ve iddialı projesi olan 'Mercan Köşk', merakla beklenen ilk tanıtımıyla izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ses getiren ve çarpıcı görselliğiyle dikkat çeken dizi, sırlar, entrikalar ve büyük hesaplaşmalarla dolu güçlü hikayesiyle Eylül ayında ekranlarda adeta fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.

Tarsus'un Büyüleyici Atmosferi Ekrana Taşınıyor

Görsel bir şölen vadeden dizinin çekimleri, Mersin Tarsus'un tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferinde gerçekleştiriliyor. Yönetmen koltuğunda, samimi ve derinlikli anlatımıyla tanınan başarılı yönetmen Yahya Samancı otururken; dizinin kalplere dokunacak, gerilimi ve duygusallığı zirveye taşıyacak müziklerine ise usta besteci Toygar Işıklı imzasını atıyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

Bunlar da Var

SON DAKİKA: ABD, helikopterini düşüren İran'a misilleme başlattı
SON DAKİKA: ABD, helikopterini düşüren İran'a misilleme başlattı
Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!
Muş'ta dehşet: Kardeşini vurdu, eve kapanıp polisle çatıştı!
Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu
Bayrampaşa’da trafo patlaması: T4 tramvay hattında ulaşım felç oldu
İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış
İzmir'deki Erdem Demir cinayetinden kahreden görüntü! Kafeye böyle sığınmış

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle