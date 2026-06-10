ATV'nin yeni sezon dizisi 'Mercan Köşk'ten ilk tanıtım geldi!

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2026 10:58

Yeni Sezonun En İddialı Yapımı: 'Mercan Köşk'ün İlk Tanıtımı Nefes Kesti!

ATV'nin yeni sezondaki en güvendiği ve iddialı projesi olan 'Mercan Köşk', merakla beklenen ilk tanıtımıyla izleyici karşısına çıktı. Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada büyük ses getiren ve çarpıcı görselliğiyle dikkat çeken dizi, sırlar, entrikalar ve büyük hesaplaşmalarla dolu güçlü hikayesiyle Eylül ayında ekranlarda adeta fırtınalar estirmeye hazırlanıyor.

Tarsus'un Büyüleyici Atmosferi Ekrana Taşınıyor

Görsel bir şölen vadeden dizinin çekimleri, Mersin Tarsus'un tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferinde gerçekleştiriliyor. Yönetmen koltuğunda, samimi ve derinlikli anlatımıyla tanınan başarılı yönetmen Yahya Samancı otururken; dizinin kalplere dokunacak, gerilimi ve duygusallığı zirveye taşıyacak müziklerine ise usta besteci Toygar Işıklı imzasını atıyor.