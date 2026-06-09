Üfürükçü şebekeye Müge Anlı darbesi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen "kozmik enerji ile kanal açma" ve "bilinçaltı temizliği" adı altındaki dev dolandırıcılık şebekesinde her geçen dakika yeni bir skandal gün yüzüne çıkıyor. Mağdurları spiritüel telkinlerle tuzağa düşürüp yüz binlerce lira dolandıran THY pilotu Mehmet Levent Ünal hakkında nihayet düğmeye basıldı.
Tuğba Nur Zehir'in "bilinç altı temizliği" adı altında yaklaşık 500 bin TL dolandırıldığını iddia ettiği olayda yeni isimler ve iddialar gündeme geldi. Programda, İnci Gürgül ve onun hocası olduğu öne sürülen Mehmet Levent Ünal hakkında konuşuldu. Müge Anlı, önceki yayında Mehmet Levent Ünal'a ulaşılmak istendiğini hatırlattı. Program ekibinden Naim Bey, Ünal'ın avukatıyla görüştüklerini belirtti. Avukatın açıklamasına göre Mehmet Levent Ünal, danışanlara ilaç bırakmalarını tavsiye etmediğini ve İnci Gürgül'e eğitim verdiğini ancak iddia edilen yönlendirmeleri yapmadığını savundu. Ayrıca hakkında soruşturma açıldığı ve bu süreç nedeniyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Televizyon