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"Var Mısın Yok Musun" perşembe ve cuma ATV’de!

"Var Mısın Yok Musun" perşembe ve cuma ATV’de!

Ekranların efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol’un enerjik sunumu ve tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödülüyle heyecanı zirveye taşıyor; bankaya karşı risk alan 22 yarışmacının soluk soluğa mücadelesi 5. bölümüyle Perşembe, 6. bölümüyle ise Cuma saat 20.00'de ATV'de.

Esra Erol'la "Var Mısın Yok Musun"da Çifte Randevu: Heyecan Perşembe ve Cuma ATV'de!

Ekranların efsane yarışma programı "Var Mısın Yok Musun", yeni haftada heyecan dozunu ikiye katlıyor. Esra Erol'un enerjik sunumuyla ATV ekranlarında fırtınalar estiren yarışma, izleyicileri ekran başına kilitleyecek iki özel bölümle geri dönüyor. Strateji, şans ve amansız kararların havada uçuşacağı yarışma, 5. bölümüyle Perşembe, 6. bölümüyle ise Cuma saat 20.00'de ATV'de izleyici karşısına çıkacak.

Büyük Risk: Tam 5 Milyon TL!

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacının, kaderlerini belirleyecek kırmızı kutularla imtihanı sürüyor. Tam 5 milyon TL'lik devasa büyük ödül! Kutulardan çıkacak renkler kadar, yarışmacıların doğru zamanda alacağı riskler de kaderlerini tayin edecek.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Televizyon

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