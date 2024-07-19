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Haberler Teknoloji Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 15:48 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 15:48

Dünyanın gördüğü en büyük kriz: Microsoft CrowdStrike kaosu | Batı basını şokta: Televizyonlar bir anda gitti

Microsoft CrowdStrike kaosu dünyayı derinden sarstı. Batı basının 'dünyanın gördüğü en büyük kriz' olarak adlandırdığı olayda birçok televizyon canlı yayın sırasında hata verdi. BBC Radio Four'un Today programına konuşan uzman, "Eğer bir şirket işletim sistemi olarak hem CrowdStrike'ı hem de Windows'u kullanıyorsa, sektördeki insanların 'mavi ölüm ekranı' dediği durumla karşılaşıyor ve Windows çalışmıyor. Ve bu yüzden havayolları işlem yapamıyor, muhtemelen Sky yayın yapamıyor. Ayrıca sadece zaman dilimi nedenleriyle ilk önce Avustralya'da ortaya çıkıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. ABD'den Almanya'ya, İsviçre'den Hindistan'a kadar birçok ülkede havayolu, bankacılık ve pek çok sektörde sorunlar yaşandı.




DÜNYAYI DERİNDEN SARSTI

Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.




Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle ABD'den Avrupa'ya, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan Singapur'a dünyanın dört bir yanında binlerce şirket ve kullanıcı hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı.




DÜNYANIN EN BÜYÜK TELEVİZYON KANALLARI BÜYÜK KRİZ YAŞADI

Öte yandan dünyanın en büyük televizyon kanalları da büyük kriz yaşadı. Sky News ve BBC gibi TV kanalları yayınlarına ara verdi.

BBC Radio Four'un Today programına konuşan uzman, "Eğer bir şirket işletim sistemi olarak hem CrowdStrike'ı hem de Windows'u kullanıyorsa, sektördeki insanların 'mavi ölüm ekranı' dediği durumla karşılaşıyor ve Windows çalışmıyor. Ve bu yüzden havayolları işlem yapamıyor, muhtemelen Sky yayın yapamıyor. Ayrıca sadece zaman dilimi nedenleriyle ilk önce Avustralya'da ortaya çıkıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.



YAYIN BİR ANDA KESİLDİ

Kriz nedeniyle Sky News sunucusu Jacquie Beltrao haber sunduğu sırada yayın bir anda kesilerek mavi ekran verdi.




Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Beltrao, "Açıkcaksı yayında değiliz" ifadelerini kullandı.

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