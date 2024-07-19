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Eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yapmıştı! Microsoft CrowdStrike kaosu sonrası Leave the World Behind filmi gündem oldu: Ürkütücü şekilde benzemiyor mu?

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, birçok sistemi derinden etkiledi. Ulaşım, banka, hava yolu, medya gibi alanlarda büyük aksamalar meydana geldi, dünya adeta mavi ekran verdi. Yaşananlar sonrası ise eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yaptığı, Netflix yapımı 'Dünyayı Ardında Bırak' ( Leave the World Behind) isimli film sosyal medyada tartışma konusu oldu. 2023 yılı yapımı filmde yaşanan kriz ile ilgili benzerlikler dikkat çekerken, kullanıcılar, "Ürkütücü şekilde benzemiyor mu?" yorumları yaptı.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 14:36 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 14:36
Eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yapmıştı! Microsoft CrowdStrike kaosu sonrası Leave the World Behind filmi gündem oldu: Ürkütücü şekilde benzemiyor mu?

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Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle dünya genelinde yazılım sistemlerinde sıkıntı yaşanıyor. ABD'den Almanya'ya, İsviçre'den Hindistan'a kadar birçok ülkede havayolu, bankacılık ve pek çok sektörde sorunlar yaşandı.



DÜNYA MAVİ EKRAN VERDİ

Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı bir sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu. Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle ABD'den Avrupa'ya, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan Singapur'a dünyanın dört bir yanında binlerce şirket ve kullanıcı hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı.



Sorun ABD'de ve Avrupa'da bazı uçuşların durdurulmasına, İngiltere'de tren seferlerinin etkilenmesine, Avustralya'nın ulusal yayıncısı ABC'nin hizmetlerinin kesintiye uğramasına, Yeni Zelanda'da parlamentonun internet sistemi ile bankaların ödemeleri kabul etme ve internet bankacılığında sorunlar yaşamasına neden oldu.



Soruna ilişkin bir açıklama yayınlayan Crowdstrike, Windows sunucularında Microsoft'un Windows işletim sisteminde sistem çökmesini tanımlamak için kullanılan "mavi ekran hatasına" ilişkin çok sayıda hata raporu aldıklarını doğruladı.



FİLMDİ GERÇEK OLDU!

Ulaşım, bankacılık, iletişim gibi birçok sektörde yaşanan aksaklığın ardından akıllara eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da danışmanlığını yaptığı 'Dünyayı Ardında Bırak' ( Leave the World Behind) filmini getirdi.



Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yer alan Dünyayı Ardında Bırak da elektrik kesintisi yaşanıyor; internet, televizyon, radyo ve telefonlar çalışmaz hale gelince iletişim sıfırlanarak büyük bir kriz medya geliyordu.



"ÜRKÜTÜCÜ ŞEKİLDE BENZEMİYOR MU?"
Ortaya çıkan benzerlik sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Bir kullanıcı, "Microsoft'taki kesinti resmen Dünyayı Ardında Bırak filminin gerçeğe dönüşmesi" yorumuyla filmden bir sahneyi paylaştı.



Bir başka kullanıcı, "Dünyayı Ardında Bırak filmini izleyip de Microsoft kesintisinin ürkütücü bir şekilde benzer olduğunu hissetmeyen var mı?" diye sordu.


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