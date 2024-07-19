BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaşanan sorun ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu durumun siber kaynaklı olmadığını belirtti. Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum bir kaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi. Türk Hava Yolları (THY) konuya ilişkin açıklama yaptı. THY'DEN AÇIKLAMA

Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz." HAK KAYBI YAŞANMAYACAK

Türk Hava Yolları'ndan yapılan bir diğer açıklamada da yolculara haklar tanındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler. 19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. 1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. 2) İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. 3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden (USOM) yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

BTK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da açıklama geldi. Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildiği bildirildi. DÜNYANIN AÇIĞI!

Yaşanan küresel teknoloji kesintisi, havay ollarını, tıbbi hizmetleri, bankaları ve dünyanın dört bir yanındaki diğer iş ve hizmetleri çökertirken küresel ekonominin belirli yazılımlara olan kırılgan bağımlılığının ve işler ters gittiğinde sahip olacağı etkili gösterdi.