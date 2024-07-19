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Dünyada "Microsoft" sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... Nedir bu CrowdStrike? THY'den açıklama... Siber saldırı mı?

Son dakika haberleri... Dünya genelinde Microsof'un yazılım sistemlerinde yaşanan sorun sebebiyle birçok sektörde sistem çöktü. Bankacılık sektöründen hizmet sektörüne kadar birçok alanda yaşanan sorun hava yolu trafiğini de etkiledi. Söz konusu kesintinin siber saldırı olmadığı CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği öğrenildi. Almanya, Londra ABD gibi birçok ülkede kaos yaşanırken Türkiye'de ilgili kurumlardan konuya ilişkin peş peşe açıklamalar yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 10:23 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 12:25
Dünyada Microsoft sorunu... Sistemler çöktü! Uçuşlar aksıyor... Nedir bu CrowdStrike? THY’den açıklama... Siber saldırı mı?

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Dünya genelinde yazılım sistemlerinde yaşanan sorun birçok sektörü vurdu.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Aruze isimli bulut sistemlerinde yaşanan arıza sonrası cihazlar açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşadı. Kesintinin CrowdStrike güvenlik yazılımına yapılan bir güncellemenin Windows yazılımında bir soruna neden olduğu şeklinde aktarıldı.

HASTANE, BANKA...
Bu kriz sebebiyle bankacılık sektöründen hastanelere süpermarketlere kadar dünya çapında birçok işletme etkilendi.

YAYINLAR DURDU
ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede sorunlar yaşandı.

Yaşanan kriz sebebiyle İngiliz Sky News'in yayını kesildi.

HAVA YOLU TRAFİĞİNİ DE VURDU
Kriz hava yolu trafiğini de vurdu. Birçok şirketin uçuşları aksadı bilet sistemlerinde problem yaşandı.

SİBER SALDIRI MI?
Yaşanan kesintinin siber saldırıdan kaynaklanmadığı öğrenildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaşanan sorun ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu bu durumun siber kaynaklı olmadığını belirtti.

Uraloğlu, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintiye dair yapılan incelemede yaşanan aksaklığın siber kaynaklı olmadığını tespit ettik. Söz konusu kesintinin crowdstrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaları takip ediyoruz. Bu anlamda bu zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili olarak kurumlarla hemen irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda hemen müdahale ile birlikte buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Zannediyorum bir kaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekrar etmemesi için gereken önlemleri arkadaşlarımızla planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum, bir siber saldırı söz konusu değildir" dedi.

Türk Hava Yolları (THY) konuya ilişkin açıklama yaptı.

THY'DEN AÇIKLAMA
Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."

HAK KAYBI YAŞANMAYACAK
Türk Hava Yolları'ndan yapılan bir diğer açıklamada da yolculara haklar tanındığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana gelmiş olup, bu aksaklık neticesinde bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan "Uçuş durumu" sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır. Sistemsel aksaklık giderildikten sonra aşağıdaki şartları sağlayan yolcularımız satış kanallarımızdan işlem yapabilirler.

19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır.

1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır.

2) İade talepleri: a) Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır.

3) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nden (USOM) yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

BTK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Konuya ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da açıklama geldi. Yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı, kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edildiği bildirildi.

DÜNYANIN AÇIĞI!
Yaşanan küresel teknoloji kesintisi, havay ollarını, tıbbi hizmetleri, bankaları ve dünyanın dört bir yanındaki diğer iş ve hizmetleri çökertirken küresel ekonominin belirli yazılımlara olan kırılgan bağımlılığının ve işler ters gittiğinde sahip olacağı etkili gösterdi.

HANGİ ÜLKEYE NASIL YANSIDI_
Söz konusu aksaklık dünyada krize dönüştü.

ABD, İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Japonya gibi bir çok ülkede sorunlar yaşandı. Sydney ve Berlin havalimanlarında uçuşlar durduruldu. ABD'deki üç büyük havayolu şirketi United, Delta ve American Airlines uçuşlarını durdurdu.


New Yortk'ta uffalo Niagara Havalimanı'ndaki yolcular kesintiler nedeniyle mahsur kaldı.New Yortk'ta uffalo Niagara Havalimanı'ndaki yolcular kesintiler nedeniyle mahsur kaldı.

ABD'li havayolu şirketi Frontier'in bazı uçuşları iptal oldu. Frontier, yaptığı açıklamada, "Sistemlerimiz şu anda diğer şirketleri de etkileyen bir Microsoft kesintisinden etkileniyor." açıklamasını yaptı. Federal Havacılık İdaresi, Perşembe gecesi Frontier'in ABD genelindeki kalkışlarını durdurmasını istedi.

SYDNEY
Sydney Havalimanı, "küresel bir teknik kesinti"nin operasyonlarını etkilediğini belirtti.

Londra'da hava yolu sistemi durduLondra'da hava yolu sistemi durdu

BERLİN'DE KRİZ
Financial Times'taki habere göre Berlin Brandenburg Havalimanı da benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Havalimanı, "teknik bir arıza" nedeniyle yolcuların check-in işlemlerinde gecikmeler yaşandığını bildirdi.

İSPANYA'DA NELER OLDU
İspanya'nın ana havalimanı işletmecisi Aena, BT sistemlerindeki bir "olay" nedeniyle işlemlerin manuel olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Aena, "Sistemlerimizde ve İspanya'nın havalimanı ağında kesintiler meydana geliyor, bu da gecikmelere neden olabilir. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz," açıklamasını yaptı.

Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndaki büyük kuyruklar oluştuLondra'daki Gatwick Havalimanı'ndaki büyük kuyruklar oluştu

LONDRA BORSASI ETKİLENDİ
Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG), haber duyurularının yayınlanmasında yaşanan bir sorunu araştırdığını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamada "küresel teknik sorun" yaşandığı belirtildi.

Londra'da tren seferleri durduLondra'da tren seferleri durdu

Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi.

Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.

BİLETLERE EL YAZISI
Dünya genelinde sistemlerin çökmesinin ardından Hindistan'a ait Indigo Havayolları yolculara verilen biletleri el yazısıyla kesmeye başladı.

MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA
Microsoft, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

CROWDSTRİKE NEDİR?
CrowdStrike, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarına hizmet veren büyük bir ABD siber güvenlik şirketidir.

Merkezi Austin, Teksas'ta bulunan şirket, 8,000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Bu kesinti, büyük ağların bilgisayarlarındaki tehditleri tespit etmek için yapay zeka kullanan Falcon yazılımının arkasına inşa edilen itibarına büyük bir darbe olacak.

2014 Sony Pictures hack'ini ve 2016 Demokratik Ulusal Komite siber saldırılarını araştırdı. Bulguları, 2014 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından Çinli askeri bilgisayar korsanlarının suçlanması da dahil olmak üzere genellikle yüksek profilli yasal işlemlere yol açmıştır.

CROWDSTRIKE'TA YANLIŞ GİDEN NE?
Dünya çapındaki kesintinin merkezinde, ağları kırmak yerine ağların çökmesini durdurması beklenen bir yazılım var. Falcon, ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın ağa bağlı bilgisayarlardaki tehditleri tespit eden bir yazılım ürünüdür.

Bir şirketin sunucularında değil, aynı zamanda o ağdaki tüm bilgisayarlarda oturur, şüpheli görünen şeyleri arar ve geri bildirir. Bir gecede CrowdStrike bu yazılımı güncelledi ve ardından sorun başladı.

Avustralya'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan Falcon kullanan Windows bilgisayarlar güncellemeyle baş edemedi ve kapanmaya başladı ve sözde "mavi ölüm ekranı" verdi. Şimdi sorun şu ki, bu makineleri merkezi olarak kurtarmak zor olacak, bu yüzden bunun çözülmesi zaman alabilir.

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