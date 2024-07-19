SYDNEY
Sydney Havalimanı, "küresel bir teknik kesinti"nin operasyonlarını etkilediğini belirtti.
Londra'da hava yolu sistemi durdu
BERLİN'DE KRİZ
Financial Times'taki habere göre Berlin Brandenburg Havalimanı da benzer bir sorunla karşı karşıya kaldı. Havalimanı, "teknik bir arıza" nedeniyle yolcuların check-in işlemlerinde gecikmeler yaşandığını bildirdi.
İSPANYA'DA NELER OLDU
İspanya'nın ana havalimanı işletmecisi Aena, BT sistemlerindeki bir "olay" nedeniyle işlemlerin manuel olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Aena, "Sistemlerimizde ve İspanya'nın havalimanı ağında kesintiler meydana geliyor, bu da gecikmelere neden olabilir. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz," açıklamasını yaptı.
Londra'daki Gatwick Havalimanı'ndaki büyük kuyruklar oluştu
LONDRA BORSASI ETKİLENDİ
Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG), haber duyurularının yayınlanmasında yaşanan bir sorunu araştırdığını açıkladı
Şirketten yapılan açıklamada "küresel teknik sorun" yaşandığı belirtildi.
Londra'da tren seferleri durdu
Hint havayolu şirketi SpiceJet, online hizmetler, rezervasyon ve check-in dahil olmak üzere teknik sorunlar yaşadığını bildirdi.
Hong Kong Havalimanı, havayollarının manuel check-in prosedürlerine geçtiğini açıkladı.
BİLETLERE EL YAZISI
Dünya genelinde sistemlerin çökmesinin ardından Hindistan'a ait Indigo Havayolları yolculara verilen biletleri el yazısıyla kesmeye başladı.
MİCROSOFT'TAN AÇIKLAMA
Microsoft, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.
Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.
Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.
Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.
Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.
Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.
CROWDSTRİKE NEDİR?
CrowdStrike, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarına hizmet veren büyük bir ABD siber güvenlik şirketidir.
Merkezi Austin, Teksas'ta bulunan şirket, 8,000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir. Bu kesinti, büyük ağların bilgisayarlarındaki tehditleri tespit etmek için yapay zeka kullanan Falcon yazılımının arkasına inşa edilen itibarına büyük bir darbe olacak.
2014 Sony Pictures hack'ini ve 2016 Demokratik Ulusal Komite siber saldırılarını araştırdı. Bulguları, 2014 yılında ABD Adalet Bakanlığı tarafından Çinli askeri bilgisayar korsanlarının suçlanması da dahil olmak üzere genellikle yüksek profilli yasal işlemlere yol açmıştır.
CROWDSTRIKE'TA YANLIŞ GİDEN NE?
Dünya çapındaki kesintinin merkezinde, ağları kırmak yerine ağların çökmesini durdurması beklenen bir yazılım var. Falcon, ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın ağa bağlı bilgisayarlardaki tehditleri tespit eden bir yazılım ürünüdür.
Bir şirketin sunucularında değil, aynı zamanda o ağdaki tüm bilgisayarlarda oturur, şüpheli görünen şeyleri arar ve geri bildirir. Bir gecede CrowdStrike bu yazılımı güncelledi ve ardından sorun başladı.
Avustralya'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan Falcon kullanan Windows bilgisayarlar güncellemeyle baş edemedi ve kapanmaya başladı ve sözde "mavi ölüm ekranı" verdi. Şimdi sorun şu ki, bu makineleri merkezi olarak kurtarmak zor olacak, bu yüzden bunun çözülmesi zaman alabilir.