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Küresel Microsoft Crowdstrike arızası 84 seferi iptal etti! THY'den kritik açıklama: Hak kaybı yaşanmayacak

Dünya genelinde kaosa neden olan yazılım kaynaklı arız THY seferlerini de etkiledi. Biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını açıklayan THY, 84 seferin iptal olduğunu duyurdu. Öte yandan iptal olan seferlerle ilgili havayolu şirketi yolculara ilave haklar tanındığını ve hak kaybının yaşanmayacağını belirtti.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 13:34 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 13:34
Küresel Microsoft Crowdstrike arızası 84 seferi iptal etti! THY’den kritik açıklama: Hak kaybı yaşanmayacak

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Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar meydana geldi. Türk Hava Yolları (THY), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferini iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. THY 84 seferin iptal edildiğini açıkladı.



THY'DEN AÇIKLAMA: YOLCULARA İLAVE HAKLAR TANINDI

Türk Hava Yolları (THY), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, havacılık sektörü de dahil olmak üzere farklı sektörleri etkileyen ve küresel çapta hizmet veren bir tedarikçi kaynaklı teknik aksaklık meydana geldiği belirtildi.



Bu aksaklık neticesinde bazı seferlerin iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan 'Uçuş durumu' sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


"HAK KAYBI YAŞANMAYACAK"

Sistemsel aksaklık giderildikten sonra belirtilen şartları sağlayan yolcuların satış kanallarından işlem yapabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."


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