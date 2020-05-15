Türk futbolunun yaşayan efsanelerinden Tanju Çolak, fotomac.com.tr Instagram canlı yayında Tarık Demir'in sorularını yanıtladı. Futbolculuk kariyeriyle ilgili konuşan Çolak, Galatasaray'da Hasan Şaş'tan sonra Ümit Davala'nın da ayrılacağını duyduğunu ve yabancı antrenörün gündeme geldiğini söyledi. Çolak yabancı antrenör konusunda kulübe, ''Hayırdır ya, Türk antrenör mü kalmadı'' diye serzenişte bulundu. İşte o açıklamalar...
Tanju Çolak canlı yayında açıkladı! Galatasaray'da Hasan Şaş'tan sonra bir ayrılık daha
15.05.2020 14:24
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