RAMAZAN İMSAKİYE
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Ahmet Nur Çebi'ye koronavirüs nereden bulaştı? Ligler ne zaman başlayacak? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar

Ahmet Nur Çebi'ye koronavirüs nereden bulaştı? Ligler ne zaman başlayacak? Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar
14.05.2020 20:12

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, A Spor'da futbol gündemi ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş'ın başkanına koronavirüs, fizyoterapistinden masaj olurken bulaşmış. Futbolcular, paralarını almaya giderken profesyoneller, kendilerine bakarken amatörler. Bunlar nasıl profesyonel? Şimdi siz bu pozitif çıkan futbolcuları sahaya sürebilecek misiniz hayır. Bu futbolcuların çoğu negatif çıkmış zamanında. Nasıl pozitife döndü. Futbolcular ailesinden çevresinden alıyor bunu. Bunlar nasıl profesyonel? TFF bence diyecek ki, 'Ben Türkiye'de futbolu sonuna kadar oynatmak istiyorum mücadele etmek istiyorum. Ama bakıyorum ki benim yaptığım mücadeleyi kulüpler yapmıyor o zaman buyurun kardeşim oynatmıyorum' deyip kapatıp UEFA'ya gönderecek UEFA da kararı verecek." ifadelerini kullandı.


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