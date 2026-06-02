Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 14:20

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında kamp çalışmalarını sürdürdüğü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden otobüsle ayrıldı. İstanbul Havalimanı'na ulaşan ay-yıldızlı kafile, kendileri için tahsis edilen özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) doğru yola çıktı. Milli takımın ilk olarak Fort Lauderdale kentindeki havalimanına iniş yapacağı, ardından ise kamp kuracağı Miami şehrine geçiş yapacağı bildirildi.

Dünya Kupası Öncesi Son Prova: Rakip Venezuela

ABD, Avustralya ve Paraguay ile birlikte Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesindeki son hazırlık müsabakasına çıkacak. Milliler, turnuva hazırlıkları kapsamındaki bu son ciddi provasında, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile karşı karşıya gelecek.

İlk Rakip Avustralya: Maç 14 Haziran'da

Ay-yıldızlı ekibin 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasındaki resmi maç takvimi de netleşti. D Grubu'ndaki ilk mücadelesine 14 Haziran Pazar günü çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, TSİ 07.00'de BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelerek turnuvaya başlangıç yapacak.