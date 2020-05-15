Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz uyanır uyanmaz bakın ne yaptı

15.05.2020 14:33

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz hafta bir beyin operasyonu geçirmişti. Başkan Mustafa Cengiz tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Cengiz'in taburcu olmasının ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Dr. Uğur Türe, Mustafa Cengiz'in uyanır uyanmaz Galatasaray yönetimini topladığını söyledi.

Yaklaşık bir hafta önce beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu edildi.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde ameliyat edilen ve yaklaşık 1 haftadır hastanede müşahade altında tutulan Cengiz, hastaneden yürüyerek çıktı. Maskesini açan ve basın mensuplarına poz veren Cengiz'in güldüğü ve moralinin yüksek olduğu görüldü.

Ameliyathane ortamından dolayı sesi kısılan ve konuşmakta zorlanan Mustafa Cengiz, daha sonra açıklama yapacağını belirterek, "Komadan çıktığım ilk andan itibaren her şey kontrolüm altında. Galatasaray için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyninden 3 adet tümör çıkarılan Mustafa Cengiz, aracına binerek hastaneden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, daha sonra kemoterapi tedavisi görecek.