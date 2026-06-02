A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Futbol Takımımızın nihai kadrosu, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın yaptığı son dokunuşlarla netleşti; geniş aday kadroda yer alan Ersin Destanoğlu, Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Sarı'nın da aralarında bulunduğu 9 ismi eleyerek turnuva listesine son şeklini veren Montella'nın şampiyonluk yolundaki stratejisini ortaya koyan işte o 2026 Dünya Kupası nihai kadromuz!
