Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya nazar değdi! Havalimanında yere düştü

Galatasaray'ın, transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Basın mensuplarına açıklamalar yapan Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi, dışarıda deneyeceğiz." dedi.

Arjantinli yıldız ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.

WANDA NARA DÜŞTÜ

Öte yandan Wanda Nara havalimanında bir anda dengesini kaybederken Galatasaraylı yetkililer, Nara'yı hemen kaldırdı.

O anlar GS TV kameralarına da yansıdı.

TÜRKİYE ICARDI'Yİ İLK KEZ TAKVİM.COM.TR'DEN ÖĞRENDİ

Galatasaray'ın Icardi transferini adım adım ilk kez takvim.com.tr duyurdu.

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31 Ağustos'ta Icardi için 48 saatlik sürecin çok kritik olduğunu duyuran takvim.com.tr, sarı-kırmızılı ekibin 1 Eylül tarihini beklediğini açıklamıştı.

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ENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ ICARDI REDDETTİ

UEFA Avrupa Ligi kadrolarının bildirileceği son gün takvim.com.tr Fenerbahçe'nin de Icardi için devreye girdiğini duyurdu. Ancak daha önce sarı-kırmızılı kulüple anlaşan Mauro Icardi, bu teklifi reddetti.

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TEKLİFİN DETAYLARINI İLK KEZ TAKVİM.COM.TR YAZDI

Galatasaray'ın Arjantinli golcüyle yaptığı anlaşmanın detaylarını ilk kez takvim.com.tr 2 Eylül'de duyurdu. Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte taraflar arasında net anlaşma bu tarihte sağlandı.

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Takvim.com.tr ayrıca Arjantinli golcünün İstanbul'a geleceği tarihi de 4 Eylül Pazar günü yaptığı haberle okuyucularına duyurdu.