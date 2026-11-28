Kayseri'de husumetlisini kalbinden vurup ağır yaralayan şahıs kendi başına ateş ederek intihar etti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde aralarında husumet bulunan Berat Ç.Ç. (22), kavgaya dönüşen tartışmada F.Ö.'yü tabancayla kalbinden vurarak ağır yaraladı ve ardından aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Ağır yaralanan F.Ö. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Berat Ç.Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü ve soruşturma başlatıldı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam