Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima dükkanında yangın: 4 otomobil ve 1 motosiklet yandı

Sakarya Adapazarı'nda gece taş korkusu: Mahalleli fenerlerle nöbet tutuyor, bir komşu evini terk etti

Maltepe Sahilyolu'nda kaza: U dönüşü yapmak için duran otomobile çarpmamak isterken refüje savruldu