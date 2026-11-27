Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İlk 8 hedefimiz için kalan iyi sonuç almalıyız

Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı yendiği maçın ardından Arda Güler'in Kazak basınına verdiği röportaj viral oldu

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına orantısız güç: Polis cop ve biber gazıyla saldırdı

TFF Gürcistan'daki olayları kınadı: Beşiktaş taraftarına yapılan müdahale kabul edilemez

TFF Gürcistan'daki olayları kınadı: Beşiktaş taraftarına yapılan müdahale kabul edilemez