Vincenzo Italiano zor maç sonrası taraftarı unutmadı: Hastaneye kaldırılanlar için çok üzgünüm
Vincenzo Italiano, Hapoel Beer-Sheva'ya karşı 2-1 kazandıkları mücadelenin ardından çok zor şartlara rağmen önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Taraftarlardan bazılarının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirten Italiano, onlara geçmiş olsun dilemek istediğini ifade ederek harika bir taraftar grubuna sahip olduklarını ve galibiyetin taraftar sayesinde geldiğini vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor