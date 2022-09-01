Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a! Bakın Fenerbahçe'ye ne yanıt verdi...
Galatasaray'ın uzun bir süredir çaba sarf ettiği Mauro Icardi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, kendisi için hareket geçen Fenerbahçe'yi "Ben Galatasaray'a söz verdim. Sizinle görüşemem" dediği öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
01.09.2022 17:45 - Son Güncelleme: 01.09.2022 17:47
Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar artık Mauro Icardi'nin İstanbul'a seyahat hazırlıklarına başladı.
İtalya ve Fransa'da yayın yapan önemli gazeteler yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu duyuruyor.