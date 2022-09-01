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Haberler Spor Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a! Bakın Fenerbahçe'ye ne yanıt verdi...

Mauro Icardi adım adım Galatasaray'a! Bakın Fenerbahçe'ye ne yanıt verdi...

Galatasaray'ın uzun bir süredir çaba sarf ettiği Mauro Icardi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, kendisi için hareket geçen Fenerbahçe'yi "Ben Galatasaray'a söz verdim. Sizinle görüşemem" dediği öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

01.09.2022 17:45 - Son Güncelleme: 01.09.2022 17:47
Mauro Icardi adım adım Galatasaray’a! Bakın Fenerbahçe’ye ne yanıt verdi...

Cimbom uzun süredir uğraştığı Mauro Icardi transferinde en büyük engeli de aştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mauro Icardi adım adım Galatasaray’a! Bakın Fenerbahçe’ye ne yanıt verdi...

Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresi dün kapanırken, Arjantinli yıldız hiçbir takımdan teklif almayınca PSG'de kaldı.

Mauro Icardi adım adım Galatasaray’a! Bakın Fenerbahçe’ye ne yanıt verdi...

MAAŞININ YARISI ÖDENECEK
Bu gelişme Galatasaray'da büyük bir sevinç yarattı.

Mauro Icardi adım adım Galatasaray’a! Bakın Fenerbahçe’ye ne yanıt verdi...


Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar artık Mauro Icardi'nin İstanbul'a seyahat hazırlıklarına başladı.

Mauro Icardi adım adım Galatasaray’a! Bakın Fenerbahçe’ye ne yanıt verdi...

İtalya ve Fransa'da yayın yapan önemli gazeteler yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferinin an meselesi olduğunu duyuruyor.

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