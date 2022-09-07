Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi! Türkiye transferi ilk kez takvim.com.tr'den duymuştu

FALCAO GİBİ KARŞILANACAK

Sarı-kırmızılı taraftarlar da golcü futbolcuya görkemli bir karşılama töreni yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar en son Falcao'da olduğu gibi Icardi'yi hava alanında çok kalabalık bir şekilde ve coşkuyla karşılayacak.