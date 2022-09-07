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    • Spor
    • 07.09.2022 21:41
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    • 07.09.2022 21:54
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    Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi! Türkiye transferi ilk kez takvim.com.tr'den duymuştu

    Son dakika Galatasaray haberleri | Türkiye'nin ilk kez takvim.com.tr'den duyduğu bomba transfer Mauro Icardi, sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor. Gece saatlerinde İstanbul'da olacak golcüyü karşılamak için sarı-kırmızılı taraftarlar havalimanına akın etti.

    takvim.com.tr
    Galatasaray Icardi’yi KAP’a bildirdi

    Galatasaray, Icardi'ye kavuşuyor. Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor.

    Galatasaray taraftarı Icardi'yi karşılamak için havalimanına akın etti | Video


    KAP AÇIKLAMASI GELDİ
    Galatasaray, Icardi transferini KAP'a bildirdi.

    FALCAO GİBİ KARŞILANACAK
    Sarı-kırmızılı taraftarlar da golcü futbolcuya görkemli bir karşılama töreni yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar en son Falcao'da olduğu gibi Icardi'yi hava alanında çok kalabalık bir şekilde ve coşkuyla karşılayacak.

        BİNLERCE TARAFTAR AKIN ETTİ
        Binlerce Galatasaray taraftarı Icardi ve ailesini karşılamak için havalimanına akın etti.

        Icardi'nin Cimbom'a transferi başta Arjantin, Fransa ve İtalya olmak üzere yabancı medya tarafından da çok yakından takip ediliyor.

        GALATASARAY'DAN FLAŞ PAYLAŞIM
        Sarı-kırmızılıların resmi Twitter hesabı da sürpriz bir paylaşım yaparak taraftarı heyecanlandırdı. Kulüp, "uçak" görseli yayınlayarak transfer imasında bulundu.

            YOLCULUKTAN FOTOĞRAFLAR GELDİ
            Icardi ve eşi Wanda Nara, yolculuktan fotoğraflar paylaştı.

            *Mauro Icardi'nin detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

            TÜRKİYE ICARDI'Yİ İLK KEZ TAKVİM.COM.TR'DEN ÖĞRENDİ
            Galatasaray'ın Icardi transferini adım adım ilk kez takvim.com.tr duyurdu.

            *İlgili habere gitmek için fotoğrafa tıklayın

            31 Ağustos'ta Icardi için 48 saatlik sürecin çok kritik olduğunu duyuran takvim.com.tr, sarı-kırmızılı ekibin 1 Eylül tarihini beklediğini açıklamıştı.

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                ENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ ICARDI REDDETTİ
                UEFA Avrupa Ligi kadrolarının bildirileceği son gün takvim.com.tr Fenerbahçe'nin de Icardi için devreye girdiğini duyurdu. Ancak daha önce sarı-kırmızılı kulüple anlaşan Mauro Icardi, bu teklifi reddetti.

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                TEKLİFİN DETAYLARINI İLK KEZ TAKVİM.COM.TR YAZDI
                Galatasaray'ın Arjantinli golcüyle yaptığı anlaşmanın detaylarını ilk kez takvim.com.tr 2 Eylül'de duyurdu. Avrupa'da transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte taraflar arasında net anlaşma bu tarihte sağlandı.

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                Takvim.com.tr ayrıca Arjantinli golcünün İstanbul'a geleceği tarihi de 4 Eylül Pazar günü yaptığı haberle okuyucularına duyurdu.

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                Galatasaray Icardi’yi KAP’a bildirdi
                Haberler Spor Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi! Türkiye transferi ilk kez takvim.com.tr'den duymuştu
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