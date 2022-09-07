Galatasaray Icardi'yi KAP'a bildirdi! Türkiye transferi ilk kez takvim.com.tr'den duymuştu

Galatasaray, Icardi'ye kavuşuyor. Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor.
Galatasaray taraftarı Icardi'yi karşılamak için havalimanına akın etti | Video
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Galatasaray, Icardi transferini KAP'a bildirdi.
FALCAO GİBİ KARŞILANACAK
Sarı-kırmızılı taraftarlar da golcü futbolcuya görkemli bir karşılama töreni yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar en son Falcao'da olduğu gibi Icardi'yi hava alanında çok kalabalık bir şekilde ve coşkuyla karşılayacak.