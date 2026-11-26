Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Aston Villa galibiyeti yorumu: Taktiksel olarak iyi oynadık

Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağa yıldırım çarptı, uçuş sırasında çok ciddi türbülanslar yaşandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İlk 8 hedefimiz için kalan iyi sonuç almalıyız

Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı yendiği maçın ardından Arda Güler'in Kazak basınına verdiği röportaj viral oldu

Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı yendiği maçın ardından Arda Güler'in Kazak basınına verdiği röportaj viral oldu