Beşiktaş taraftarına Gürcistan polisinden sert müdahale: Filistin bayrağına skandal engel
Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarına Gürcistan polisinin sert müdahalesi büyük tepki çekti. Tribün ortamında yaşanan bu sert tutum ve bayrağa yöneltilen müdahale dikkat çekerken, taraftarların durumuna ve olayın arka planına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Beşiktaş taraftarının Filistin bayrağına sahip çıkması sırasında Gürcistan güvenlik güçlerinin sergilediği müdahalenin ardından resmi makamlar ve kulüp çevrelerinden gelecek açıklamalar bekleniyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor