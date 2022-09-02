Galatasaray Icardi transferinde sona geldi! İşte anlaşmanın detayları

BEDELSİZ OLARAK KİRALANACAK

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak. 29 yaşındaki golcünün 8 milyon Euro'luk maaşının 2.9 milyon Euro'sunu ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya da 1.1 milyon Euro menajerlik ücreti verecek.