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    • Spor
    • 02.09.2022 17:07
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    • 02.09.2022 17:28
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    Galatasaray Icardi transferinde sona geldi! İşte anlaşmanın detayları

    Sezon başında yaptığı sansasyonel transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi ile de anlaşmak üzere... Yıldız oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeye hazırlanan sarı kırmızılıların yaptığı anlaşmanın detaylarına takvim.com.tr ulaştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ONUR ÖZKAN
    Özel Haber | İşte Icardi’nin maliyeti!

    Transferin en flaş takımlarından biri olan Galatasaray bir büyük bomba daha patlattı. Leo Dubois, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Dries Mertens ve Lucas Torreira hamleleri ile büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü forvet Mauro Icardi'nin transferinde de mutlu sona ulaştı.

    1 EYLÜL BEKLENMİŞTİ
    Yaklaşık 15 gün önce Arjantinli yıldız ile her konuda anlaşmaya varan yönetim, PSG ile de el sıkışmayı başardı. Transferi bitirmek için 1 Eylül'de Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanmasını bekleyen yönetim dün Fransız kulübü ile kesin olarak mutabakata vardı.

    BEDELSİZ OLARAK KİRALANACAK

    Alınan bilgilere göre Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayacak. 29 yaşındaki golcünün 8 milyon Euro'luk maaşının 2.9 milyon Euro'sunu ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya da 1.1 milyon Euro menajerlik ücreti verecek.

        Böylece bu flaş transferin Galatasaray'a 1 yıllık maliyeti 4 milyon Euro olacak.

        TAM BİR ŞOVA DÖNÜŞECEK
        Önceki gece İstanbul üzerinden ailesiyle birlikte aktarmalı olarak Miami'ye giden Mauro Icardi'nin kısa süre içinde resmi imza için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Torreira ve Mertens'te olduğu gibi Arjantinli yıldızın İstanbul'a ayak bakmasını da bir şova dönüştürecek.

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