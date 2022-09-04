Mauro Icardi için geri sayım başladı! Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

KİRALIK GELİYOR! MAAŞI...

PSG'den yıllık 8.2 milyon euro kazana Icardi için Galatasaray'ın son teklifi 3 milyon euro olmuştu. UEFA'dan Finansal Fair Play cezası alan PSG, bütçesini düzeltmek adına Sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etti. Icardi'nin maaçının 3 milyon euroluk kısmını Galatasaray, 5 milyon eurodan fazla olan kalan kısmı ise PSG ödeyecek.

PSG'ye kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bir miktar ödeme yapacağı belirtiliyor.