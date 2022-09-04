Mauro Icardi için geri sayım başladı! Galatasaray için İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Galatasaray transfer döneminin en büyük bombalarından birini patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Sarı-kırmızılı kulübün Icardi ile her konuda anlaşma sağladığını ve maaş için PSG'ye son teklifi yaptığını duyurmuştuk. Galatasaray, Paris Saint-Germain ile Arjantinli golcünün maaşı konusunda da anlaşmaya vardı.
KİRALIK GELİYOR! MAAŞI...
PSG'den yıllık 8.2 milyon euro kazana Icardi için Galatasaray'ın son teklifi 3 milyon euro olmuştu. UEFA'dan Finansal Fair Play cezası alan PSG, bütçesini düzeltmek adına Sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etti. Icardi'nin maaçının 3 milyon euroluk kısmını Galatasaray, 5 milyon eurodan fazla olan kalan kısmı ise PSG ödeyecek.
PSG'ye kiralama bedeli ödemeyecek olan Galatasaray'ın Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bir miktar ödeme yapacağı belirtiliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA YAZILMADI
29 yaşındaki Icardi, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya verdiği listeye alınmadı. Arjantinli futbolcu bu sezon takımıyla bir maçta süre almadı.