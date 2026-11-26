TFF Gürcistan'daki olayları kınadı: Beşiktaş taraftarına yapılan müdahale kabul edilemez
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ın Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşma öncesi ve sırasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik tutum ve müdahaleleri en güçlü şekilde kınadı. Ayrımcılık ve ciddi güvenlik zafiyeti içeren uygulamaların kabul edilemeyeceğini vurgulayan TFF, olayların aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için başta UEFA nezdinde olmak üzere ulusal ve uluslararası platformlarda sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını bildirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor