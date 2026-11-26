Beşiktaş kafilesini taşıyan uçağa yıldırım çarptı, uçuş sırasında çok ciddi türbülanslar yaşandı

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis: İlk 8 hedefimiz için kalan iyi sonuç almalıyız

Real Madrid'in PSV Eindhoven'ı yendiği maçın ardından Arda Güler'in Kazak basınına verdiği röportaj viral oldu

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına orantısız güç: Polis cop ve biber gazıyla saldırdı

Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına orantısız güç: Polis cop ve biber gazıyla saldırdı