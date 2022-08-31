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    Galatasaray Mauro Icardı’nın transferi için artık saatleri sayıyor

    Hem PSG hem de Arjantinli golcüyle prensip anlaşmasına varan yönetim işi bitirmek için 1 Eylül’ü bekliyor. Eğer sürpriz bir gelişme olmazsa Icardi’nin Galatasaray’a imza atacağı belirtiliyor.

    En kritik 48 saat

    Sezona gol yollarında çok sıkıntılı bir giriş yapan Galatasaray gözünü forvet transferine çevirmiş durumda... Haris Seferovic'in şu ana kadar hayal kırıklığı yaratan 4 haftalık performansı sonrası kadroya üst düzey bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da Mauro Icardi heyecanı yaşanıyor.



    GÖZLER ARTIK 1 EYLÜL'DE
    Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldızın transferi konusunda artık saatleri sayıyor. Yaklaşık 1 hafta önce hem PSG hem de Mauro Icardi ile prensip anlaşmasına varan yönetim, tamamen 1 Eylül'e kilitlenmiş durumda. Galatasaray, Icardi'nin Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanacağı tarih olan 1 Eylül'e kadar başka bir takıma gitmemesi durumunda resmi imzaları atmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında, Icardi ile Sevilla'nın ilgilendiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak dün itibariyle Sevilla'nın PSG'ye resmi bir teklifi bulunmuyor.



    4 MİLYON EURO VERİLECEK
    Galatasaray ve PSG kulübü arasında yapılan anlaşmaya göre yönetim, Mauro Icardi'nin 8 milyon Euro'luk maaşının 4 milyon Euro'luk kısmını karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar, Fransız kulübüne herhangi bir kiralama bedeli de ödemeyecek. Yapılan anlaşmanın içeriğinde satın alma opsiyonunun olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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