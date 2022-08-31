



GÖZLER ARTIK 1 EYLÜL'DE

Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli yıldızın transferi konusunda artık saatleri sayıyor. Yaklaşık 1 hafta önce hem PSG hem de Mauro Icardi ile prensip anlaşmasına varan yönetim, tamamen 1 Eylül'e kilitlenmiş durumda. Galatasaray, Icardi'nin Avrupa'nın 5 büyük liginde transfer penceresinin kapanacağı tarih olan 1 Eylül'e kadar başka bir takıma gitmemesi durumunda resmi imzaları atmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında, Icardi ile Sevilla'nın ilgilendiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak dün itibariyle Sevilla'nın PSG'ye resmi bir teklifi bulunmuyor.