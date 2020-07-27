Karşıyaka - Turgutluspor maçında saha bir anda karıştı!

27.07.2020 00:07

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 102. dakikası ilginç görüntülere sahne oldu. Necmi Çoban, rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü ve pozisyon sonrası saha karıştı. İşte kırmızı kart sonrası yaşananlar...

TFF 3. Lig 2. Grup play-off finalinde Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 102. dakikası ilginç görüntülere sahne oldu. Necmi Çoban, rakibine yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gördü ve pozisyon sonrası saha karıştı.