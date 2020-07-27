Facia ucuz atlatıldı! Başakşehirli futbolcular şampiyonluk kutlamaları sırasında ölümden döndü! O anlar kamerada...

2019-2020 Süper Lig sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir'de, futbolcular şampiyonluk kutlamaları sırasında ölümden döndü. Üstü açık otobüsle şampiyonluk turu atarak stada gelen Başakşehir'de futbolcular viyadüğün altından geçerken köprüyü son anda farkedip eğilerek büyük bir tehlike atlattı. Futbolcuların dikkati sayesinde facia ucuz atlatıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı...
Süper Lig'in şampiyonu Başakşehir, büyük bir tehlike yaşadı. Şampiyonluk kutlamaları kapsamında son hafta oynanan Kasımpaşa maçına üstü açık otobüsle tur atarak gelen Başakşehir'de futbolcular ölümden döndü. Viyadüğün altından geçerken köprüyü son anda farkeden futbolcular kafalarını eğerek olası bir tehlikenin önüne geçmiş oldu.